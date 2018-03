Site traz possíveis faixas de novo disco do Radiohead

Milhões de fanáticos por milhares de bandinhas de fundo de quintal já deram provas aos montes das maluquices de que são capazes por seus ídolos. Imagine o efeito disso quando se trata da banda de rock mais significativa da atualidade, o Radiohead.

Quatro anos após In Rainbows, o grupo inglês divulgou - novamente de surpresa e em cima da hora - o lançamento de seu novo disco, The King of Limbs, para este sábado (19), no site. E bastou o anúncio ser feito para seguidores fiéis da banda, ansiosos com a novidade, tratarem de especular quais serão as músicas presentes no álbum.

Nesse exercício de futurologia, o site One Thirty BPM compilou diversas músicas tocadas pelo Radiohead, por Thom Yorke em apresentações solo ou pelo Atoms for Peace, projeto paralelo do vocalista.

O site reuniu músicas que tenham sido apresentadas em público ou simplesmente ensaiadas como uma brincadeira do Radiohead, de 1995 até 2010. A página traz descrições detalhadas de cada uma das faixas e alguns vídeos amadores.

Tudo fica no campo da especulação. Todas as músicas poderiam entrar em The King of Limbs - o que parece improvável -, assim como nenhuma pode ter sido incluída no novo trabalho do grupo inglês. In Rainbows, por exemplo, quando lançado já tinha praticamente todas as músicas conhecidas do público de shows anteriores.

O que se sabe é que o disco dificilmente deve vazar antes de sábado. Esses vazamentos costumam ocorrer no caminho entre estúdio e gravadora. Como o Radiohead cuida basicamente de todo o processo, isso se torna quase que impossível. Por enquanto, quem quiser se divertir pode acessar o link, baixar todas as músicas e fazer suas apostas em quais delas estarão ou não em The King of Limbs.

O site do Japão encarregado pelas vendas do disco chegou a publicar que The King of Limbs teria oito faixas, mas a informação foi removida.