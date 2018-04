Site TMZ divulga gravação inédita creditada a Michael Jackson

O site voltado para o noticiário de celebridades TMZ divulgou nesta quinta-feira, 16, uma gravação inédita creditada a Michael Jackson, chamada A Place With No Name (Um lugar sem nome, em português). A página aponta que a canção soa familiar a outra: A Horse With No Name, lançada pelo grupo America em 1971.

