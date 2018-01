Site novo festeja os 70 anos de Elis Regina

Se estivesse viva, a cantora Elis Regina completaria 70 anos nesta terça-feira, 17. Para comemorar uma data tão importante para os fãs da música brasileira, entrou no ar o site oficial da artista. A página traz todo o material que pôde ser visto na exposição Viva Elis, que passou por algumas cidades brasileiras em 2013.

Idealizado pelo filho mais velho de Elis, João Marcelo Bôscoli, empresário e produtor musical, o site chega ao público após insistência do público, que sempre desejou um espaço online com conteúdo da cantora. A página disponibiliza toda a discografia de Elis, incluindo compactos e álbuns póstumos, além de várias fotos e vídeos. Boa parte desse material jamais foi visto pelo público.

Também é possível fazer download gratuito do livro Viva Elis, de Allen Guimarães, que conta a biografia artística da cantora. João Marcelo Bôscoli organiza o show Elis, 70 anos, que será realizado em 23 e 24 de maio no Palácio das Convenções do Anhembi, com uma banda tocando os sucessos da cantora.