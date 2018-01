Site mostra riffs de clássicos do rock que são absurdamente parecidos

Plágio ou apenas coincidência? O site Blend Guitar produziu um vídeo interessante. A publicação compara riffs famosos de clássicos mundiais do rock 'n' roll apenas para externar, digamos, suas semelhanças. A produção traz algumas comparações curiosas, como Come As You Are, do Nirvana, e Eighties, do Killing Joke. T.N.T., do AC/DC, e Arrow Thru Your Heart, do Lou Gramm, também são colocadas lado a lado.

As comparações:

AC/DC - T.N.T./Lou Gramm - Arrow Thru Your Heart

Metallica - Sad But True/ A7X - This Means War

Dio - Holy Diver /Foo Fighters - Something From Nothing

Riot - Swords and Tequila/Iron Maiden - Two Minutes to Midnight

Megadeth - Hangar 18?/Nelson - Will You Love Me?

Killing Joke - Eighties/Nirvana - Come as You Are

Stryper - The Way/Queensryche - Deliverance