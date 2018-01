Site britânico vende imagens e entrevistas raras dos Beatles Um site britânico de venda de músicas e vídeos online começou a disponibilizar arquivos com imagens raras dos Beatles, entre elas, a polêmica entrevista em que John Lennon disse que a banda era mais famosa que Jesus Cristo. O Wippit.com está vendendo 27 vídeos feitos na década de 60, obtidos da rede de TV britânica ITN, da produtora de cinema Pathé e dos arquivos da agência de notícias Reuters. Entre os vídeos, há um que mostra o casamento de Paul McCartney e Linda Eastman em 1969 e outro que mostra John Lennon e Yoko Ono fazendo o célebre protesto em uma cama de um hotel em Amsterdã, também em 1969. O site disponibilizou ainda reportagens mostrando os Beatles em turnê por países da Oceania. Catálogo não-disponível Os preços dos vídeos, que são em formato .wmv e podem ser comprados por internautas no Brasil, variam de 49 centavos de libra (cerca de R$ 2) a 4,99 libras (aproximadamente R$ 20) - preço de um conjunto de vídeos do período entre 1965 e 1969. A banda e a gravadora EMI se recusam a liberar as músicas para serem baixadas pela internet, e elas continuam não disponíveis para os interessados em obtê-las legalmente pela web. Na segunda-feira, a EMI pediu ao Wippit que tirasse do ar uma mensagem postada no site de venda de arquivos online, em que o Wippit dava a entender que iria passar a vender arquivos musicais dos Beatles. A mensagem, que já foi retirada do ar, tinha como título ?Os Beatles disponíveis para baixar no Wippit?.