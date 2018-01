Site alemão libera trechos do novo álbum de Madonna

O site de venda de música digital alemão Music Load divulgou em primeira mão nesta terça-feira, 15, trechos de todas as faixas do novo disco da popstar Madonna. Cerca de 30 segundos das 12 músicas de Hard Candy já podem ser escutadas online, causando alvoroço entre os fãs. Veja também: Madonna lança novo clipe com Justin Timberlake 'Há uma parte de mim em cada disco que faço', diz Madonna Nas últimas semanas, o novo single de Madonna - 4 Minutes - e seu respectivo clipe vazaram na internet, e em poucos minutos já estavam espalhados em dezenas de sites de download. Na quinta-feira, 10, a revista Billboard anunciou que o single havia atingindo o primeiro lugar na parada das músicas mais baixadas nos Estados Unidos, posição que 4 Minutes também alcançou no ranking do iTunes - a maior loja de música online da internet - em vários países da Europa, como Inglaterra, Alemanha, França e Holanda. Produzido por Timbaland, o homem por trás dos hits da canadense Nelly Furtado e do rapper 50 Cent, e Justin Timberlake, ex-líder da boyband Nsync, o novo álbum de Madonna, que tem lançamento no Brasil previsto para 29 de abril, ainda trará músicas como Candy Shop, Miles Away e Give It 2 Me - canção homônima a outra música lançada por Timbaland no ano passado. O disco ainda será lançado via celular antes de chegar nas lojas, segundo o jornal Times. A cantora, famosa por não disponibilizar suas músicas na internet, se tornará a primeira artista a lançar um álbum desta maneira. Madonna afirmou que tem planos para permitir que consumidores da empresa Vodafone, na Europa, façam downloads de Hard Candy uma semana antes do lançamento. Divulgação Começando a divulgação do novo álbum, a cantora anunciou em seu site que fará um show em Nova York, no Roseland Ballroom, para promover o lançamento do disco. A apresentação, marcada para 30 de abril, será transmitida ao vivo pela internet pelo MSN.com. Será a primeira vez que a artista mostrará ao mundo algumas canções do novo material. O novo álbum de Madonna sucede Confessions On a Dance Floor (2005), último disco inédito da cantora, que chegou ao primeiro lugar das paradas americanas e européias e rendeu hits como Hung Up e Get Together. Em março, a popstar, que já vendeu mais de 200 milhões de discos, foi homenageada no Rock and Roll Hall of Fame.