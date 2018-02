Single raro do White Stripes é vendido por US$ 18 mil

Um antigo single do White Stripes foi vendido por US$ 18 mil em um leilão em Detroit, informou nesta quinta-feira, 21, o site especializado em música NME. A versão rara de Lafayette Blues, segundo single da banda, foi lançada em 1998 pelo selo Italy Records. Originalmente vendido por apenas US$ 6, o single tem a arte da capa pintada a mão por Jack White e o pelo dono da gravadora Dave Buick.

Apenas quinze cópias desse tipo foram vendidas à época, e a que foi a leilão desta vez teria sido pintada por Buick. Em 2003, uma cópia desse foi vendida por US$ 800. Um ano depois, uma outra foi arrematada por US$ 2.700. Apesar de tão rara, uma outra cópia do mesmo single está a venda.

Antes do White Stripes, White fabricava estofados e formou uma banda com o colega Brian Muldoon chamada The Upholsterers (Os Tapeceiros). Dizem que a dupla gravou um EP e escondeu 100 cópias dentro de uma móvel no qual estavam trabalhando. Até hoje, não há relatos de que alguém os tenha encontrado.