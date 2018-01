Single de Simon Cowell para o Haiti chega às rádios e à web

A versão cover da famosa balada do REM "Everybody Hurts" foi compilada rapidamente pelo apresentador de televisão e produtor Simon Cowell, que reuniu mais de 20 artistas para arrecadar fundos para os sobreviventes do terremoto que matou até 200 mil pessoas.

A música estará disponível para ser baixada na Internet no domingo e chegará às lojas no dia seguinte, segundo o jornal The Sun, que promove a canção junto com Cowell.

A música, gravada em Londres e Los Angeles, já pode ser encomendada online nos sites hmv.com, play.com e amazon.co.uk, e o dinheiro arrecadado irá para o fundo "Helping Haiti."

Rod Steward, Michael Buble, Kylie Minogue e Cheryl Cole também emprestaram suas vozes para a causa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É uma das diversas iniciativas de arrecadar fundos no mundo do pop e do cinema, e seu lançamento coincide com notícias de que Quincy Jones organizou uma nova versão de "We Are the World" 25 anos depois que a canção despertou a consciência sobre a fome na África.

Cerca de 70 estrelas participaram do projeto, inclusive Barbra Streisand, Kayne West e Miley Cyrus.

No mês passado, a MTV apresentou um teleton protagonizado por George Clooney, Bono do U2 e outros, que arrecadou mais de 61 milhões de dólares, e o álbum "Hope For Haiti Now" estreou em 1o lugar nas paradas dos EUA nesta semana.

(Reportagem de Mike Collett-White)