Sinead O'Connor tenta suicídio e pede ajuda no Twitter

Após um casamento que durou apenas16 dias que teria acabado por causa das drogas, Sinead O'Connor volta a ser notícia. Segundo o jornal The Sun, a cantora, de 45 anos, tentou suicídio uma semana depois de sofrer uma overdose de remédios em Los Angeles na semana passada.

Sinead confirmou o problema ao tabloide britânico. Tive uma overdose. Deus, obviamente, ainda me quer por aqui, apesar de eu não saber o motivo", disse.

Na quarta-feira, 11, a cantora pediu ajuda em seu perfil do Twitter. "Realmente não estou bem e estou em perigo. Alguém conhece um psiquiatra em Dublin ou Wicklow que pode me ver com urgência hoje, por favor?", escreveu, adicionando um endereço de e-mail. "Não quero abandonar meus filhos, ou destruir meu trabalho. Desculpem-me por preocupá-los", escreveu em seguida.

"Eu apenas precisava gritar por socorro", afirmou ao The Sun. A cantora, que é mãe de quatro filhos, reatou o relacionamento com Barry Herridge, 38, de quem havia se separado. Nas últimas horas, conversava normalmente com os fãs no Twitter.