Sinéad O'Connor cancela turnê pela América Latina

A turnê de Sinéad O'Connor na América do Sul foi cancelada porque o filho de 11 anos da artista está gravemente doente e será hospitalizado. No Brasil, a cantora apresentaria o show de seu novo disco, I'm Not Bossy, nos dias 15 e 16 de junho, em São Paulo (Teatro Bradesco), 18 de junho, no Rio de Janeiro (Teatro Bradesco Rio) e 20 de junho, em Porto Alegre (Auditório Araújo Vianna).

A cantora Sinéad O'Connor pede profundamente desculpa aos fãs, mas não poderá vir a América do Sul neste mês. Em breve, a Opus Promoções, realizadora dos shows da cantora no Brasil, dará mais informações sobre reembolso dos ingressos e procedimentos.