Simple Minds cancela turnê que incluía show em São Paulo

A banda escocesa Simple Minds cancelou sua turnê latino-americana, que incluía o show que seria apresentado dia 24 de setembro no HSBC Brasil, em São Paulo. Na página oficial do grupo na internet, não havia nenhuma justificativa do cancelamento.

Os clientes que já adquiriram ingressos devem comparecer ao local onde foi efetuada a compra, seja na bilheteria do HSBC Brasil ( R. Bragança Paulista, 1.281) ou no respectivo ponto de venda da Ingresso Rápido.

Quem adquiriu ingressos pelo call center e pelo site www.ingressorapido.com.br, deve entrar em contato com a empresa pelo tel. 4003-1212. O horário de funcionamento da bilheteria da casa é de segunda a sábado, das 12 às 22 horas e domingos e feriados, das 12 às 20 horas.