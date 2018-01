Simoninha e Max prestam homenagem ao pai

Em 2009, Wilson Simonal voltou a ser lembrado - mais pelo talento musical do que pela fama de ter apoiado a ditadura. Além de a vida do músico ter sido abordada em um documentário e um livro, seus filhos, Simoninha e Max de Castro, organizaram um show que explora a obra do pai: o Baile do Simonal.

A primeira apresentação, no Rio de Janeiro, teve a participação de outros artistas e foi usada para as gravações de um CD e um DVD. Com um grande painel em mosaico com a imagem homenageado ao fundo, os irmãos sobem no palco neste sábado, 27, não só para cantar, mas também para conversar com o público. Sobre o quê? A história e a vida do pai.

As participações especiais também fazem parte deste show, que vai ter Marcelo D2, Ed Motta, Fernanda Abreu e Jair Rodrigues.

Citibank Hall (3.150 lug.). Av. Jamaris, 213, Moema, 2846-6000. Sáb. (27), 22h. R$ 50/R$ 120.