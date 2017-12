Símbolo cultural, Osesp ainda busca identidade

Mas de 1954 a 1973, ela praticamente não existiu. Foram apenas espasmos erráticos, até o maestro Eleazar de Carvalho assumir a orquestra, àquela altura desativada, entre 1973-96. Então, estamos falando de 41 anos de existência efetiva. Destes, ainda é preciso descontar ao menos uma década perdida, a final da era Eleazar, tamanha a penúria vivida pela orquestra. Apesar das integrais sinfônicas de Mahler, Beethoven e Brahms feitas aos trancos e barrancos, a orquestra não brilhou. Apenas sobreviveu.

Em 1997, após a morte de Eleazar, John Neschling só assumiu o cargo com a garantia de realizar seu projeto ambiciosíssimo. Com mão de ferro e 28 horas diárias de dedicação, mudou o patamar da instituição: a Osesp ganhou a Sala São Paulo, gravou extensivamente e fez turnês internacionais. Criticava-se sua atitude autoritária - mas ele era do ramo. Discordava-se pontualmente.

Com sua saída, em janeiro de 2009, a conciliação falou mais alto. Um colegiado contratou o maestro francês Yan Pascal Tortelier, que jamais se entendeu com os músicos e aqui passou um terço da temporada anual. Trocou-se o autoritarismo pelo vazio de poder artístico. Isso, para uma orquestra jovem em relação aos padrões europeus e norte-americanos, é perigosíssimo. Até 2012, quando Marin Alsop substituiu Tortelier, o molho quase desandou. Apesar das atrações internacionais, a orquestra não possuía DNA próprio. Alsop, titular em Baltimore e com agenda superlotada na Europa, também permanece um terço do tempo aqui. Resultado: muitos regentes convidados, repertórios às vezes pesados demais se sucedendo semanalmente e pouco tempo de ensaio.

Alsop reforçou o projeto de internacionalização da Osesp no circuito europeu, no qual trafega bem a partir da base londrina. Isso é bom. Mas a orquestra atrelou-se ao convencional feijão com arroz internacional. São escassas as razões para a gravação de uma integral em curso das sinfonias de Prokofiev para a Naxos. Razões que se multiplicariam para uma integral de referência de um Claudio Santoro. O natural para uma orquestra brasileira de referência é gravar... compositores brasileiros. Santoro compôs 14 sinfonias. Com Neschling, a Osesp chegou a gravar duas num CD BIS de 2006. Depois parou.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É lícito e nos orgulha exportar a Osesp como símbolo cultural do País. Mas são de fato necessárias as coencomendas com orquestras europeias e norte-americanas para compositores norte-americanos, do leste europeu e russos? Por que não o caminho inverso? Que tal atrair sinfônicas como as de Baltimore, Sydney e da Universidade Northwestern para coencomendas de obras a compositores brasileiros jovens? Por que não?

São ajustes finos, diriam os mais generosos. Mas podem ser sinais de desvios mais profundos que a médio prazo podem provocar fissuras irremediáveis.