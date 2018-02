Silêncio de familiares e amigos marca sepultamento de Chorão

Na espera pelo último adeus a Chorão, já no cemitério, familiares e amigos optaram pelo silêncio. Thiago Castanho, guitarrista do Charlie Brown Jr., foi o primeiro do grupo a chegar. O baterista Marcão e o baixista Champignon chegaram perto das 16h. Desolado, Thiago trocou longos abraços com amigos e outros músicos. Estavam presentes também o cantor Falcão, da banda O Rappa, e Marcelo Nova, do Camisa de Vênus.

No velório que ocorria em uma sala especial do Memorial Necrópole Ecumênico, o caixão de Chorão estava coberto por uma bandeira do Santos, uma bandeira do Brasil, um banner colocado por amigos e o inseparável skate.

Os fãs não puderam se aproximar do local do enterro. A despedida do ídolo ocorreu no cortejo, acompanhado por dezenas de motos e carros que seguiram a limousine em que o caixão estava sendo levado. Na passagem pela Vila Belmiro, dezenas de pessoas saudaram o cantor, com várias bandeiras do Santos e fogos de artifício. Um fã tentou acompanhar o curso em uma cadeira de rodas, mas os veículos andavam muito rápido.

Alexandre Magno Abrão, o Chorão, foi encontrado morto em seu apartamento no bairro de Pinheiros, zona oeste da capital paulista, na manhã desta quarta-feira, 7. A possibilidade de cremação do corpo foi descartada por enquanto, pois ainda é aguardado o laudo que determinará a causa da morte.