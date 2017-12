Sia lança 'The Greatest' em parceria com Kendrick Lamar

A cantora e compositora Sia, dona de alguns dos maiores hits dos últimos tempo, lançou The Greatest nesta terça-feira, com participação do rapper Kendrick Lamar.

O clip tem novamente como protagonista a jovem dançarina e performática Maddie Ziegler. A gravadora ainda não se manifestou se esta seria a antecipação de um novo álbum de estúdio da cantora australiana.

Maddie, que é praticamente o avatar de Sia neste tipo de produção desde a gravação do sucesso Chandelier, aparece agora com o cabelo curto e preto, em contraste com a pintora colorida que faz no rosto antes de comandar a insurreição de um grupo de crianças. As coreografias são de Ryan Heffington.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A mídia especializada sugere que a canção pode ser uma crítica a atual política dos Estados Unidos, a guerra na Síria ou uma homenagem às vítimas do atentado à boate gay de Orlado.

Incrivelmente criativa e cada vez menos disposta a mostrar o rosto em suas aparições públicas, inclusive em shows, Sia compôs canções para outros grandes nomes, como Rihanna (Diamonds), Britney Spears (Perfume) e Beyoncé (Pretty Hurts).

Seu último disco, This is Acting (2015), é o sétimo álbum de estúdio e se baseava precisamente em canções de sua autoria descartadas por outros músicos, entre eles Alive, que devia fazer parte do repertório de Adele.