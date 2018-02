Shows no Theatro Municipal sofrem com atrasos e problemas de som

Os shows do Theatro Municipal sofreram com atrasos e problemas no som. A apresentação de Célia e Arthur Verocai estava programada para 19h, mas só começou 45 minutos depois. Nas cinco primeiras músicas, a voz da cantora estava baixa e foi aumentada a pedido da plateia. A cantora disse que ela e os músicos chegaram às 15h30, e o atraso aconteceu por causa de um ensaio de ópera. Ela relembrou o repertório de seu disco Célia, de 1972.

O show de Tetê Espíndola deveria ter começado às 21h30, mas ela e os irmãos Alzira E, Celito e Geraldo só entraram no palco às 22h, para relembrar o repertório do disco Tetê e o Lírio Selvagem, de 1978. Na primeira música, Rio de Luar, o microfone de Tetê estava fechado. No bis, ela cantou os sucessos Escrito nas Estrelas e Vida Cigana.

O show de Ednardo também atrasou meia hora e o som de sua voz na primeira música, Carneiro, também estava baixo. Ele releu o repertório de O Romance do Pavão Mysteriozo, de 1974, e foi muito aplaudido em A Palo Seco, de Belchior, e Pavão Mysteriozo.