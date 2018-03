Shows em todo mundo movimentam 10% a mais em 2008

O movimento financeiro do mercado de shows de música ao redor do mundo aumentou 10 por cento em 2008, com uma circulação de 25 bilhões de dólares, repetindo a força desse mercado num momento de queda na venda de músicas gravadas, informou um estudo nesta quinta-feira.

De acordo com a o site britânico especializado no mercado de música e entretenimento The View, as vendas de ingressos subiram 8 por cento, para 10,3 bilhões de dólares, enquanto o patrocínio, a revenda dos ingressos, as taxas e bebidas vendidas nos locais das apresentações também cresceram.

O mercado dos shows musicais tem se fortalecido nos últimos anos, enquanto outras áreas, como a venda de CDs, têm caído devido à pirataria e à disponibilidade de música na Internet.

De acordo com o estudo, as turnês que lideraram as vendas em 2008 foram Jon Bon Jovi, Bruce Springsteen e Madonna. O grupo irlandês U2 começará sua turnê mundial este ano.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Kate Holton)