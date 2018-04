Shows em homenagem a Luiz Gonzaga dominam o Anhangabaú

Há 20 anos, morria o criador do maior clássico do baião, ‘Asa Branca’. Com uma espécie de ‘virada cultural’ nordestina, a Secretaria Estadual de Cultura celebra a obra de Luiz Gonzaga, desta sexta, 17, a domingo, no Vale do Anhangabaú.

Para homenagear o artista pernambucano, nove estados do Nordeste estão representados no evento. Além de barraquinhas de artesanato e comidas típicas, um palco serve de plataforma para os ‘filhos de Gonzaga’ fazerem seu tributo.

Elba Ramalho abre a ‘virada’ às 18h. Já na madrugada, à 0h30, Lirinha comanda o Cordel do Fogo Encantado. Novos talentos, como Seu Chico (14h), e o veterano Dominguinhos (19h) fazem show sábado. Domingo, tem Antonio Nóbrega (14h) e Alceu Valença (18h).

Homenagem a Luiz Gonzaga: Vale do Anhangabaú, Centro, metrô Anhangabaú e São Bento. Quando: hoje (17), 18h/3h; sáb., 10h/3h; e dom., 10h/18h. Quanto: Grátis. Programação: luizgonzaga.sp.gov.br