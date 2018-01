Shows do The Police: 56 mil ingressos vendidos em um dia Os ingressos para a turnê em que grupo de rock The Police vai cantar junto de novo estão rapidamente se tornando os mais disputados do ano, segundo informa a Billboard. Os fãs esgotaram durante o fim de semana os ingressos para os shows em Denver, Seattle e Oakland, e na segunda-feira acabaram as entradas para as apresentações no estádio dos Giants em East Rutherford, Nova Jersey, e no estádio Dodger em Los Angeles. No sábado, o Pepsi Center em Denver teve todas as entradas vendidas e um segundo show foi agendado para 9 e 10 de junho. Uma segunda apresentação também foi agendada no Key Arena em Seattle. O estádio McAfee em Oakland vendeu todos os 48 mil ingressos no domingo. O estádio do Giants teve suas 56 mil entradas esgotadas na segunda-feira, assim como o estádio do Dodger, com 52 mil lugares vendidos. Entradas para um segundo show em Montreal começaram a ser vendidas na segunda e devem se esgotar rapidamente. A primeira turnê do grupo em mais de duas décadas começa em Vancouver no dia 28 de maio.