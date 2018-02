Shows do Belle & Sebastian no Brasil estão confirmados

Os shows da banda Belle & Sebastian no Brasil estão confirmados para os dias 10 e 12 de novembro. As datas foram divulgadas pela Plan Music, empresa responsável pelo evento. A primeira apresentação acontece na Via Funchal, em São Paulo, e a segunda, no Circo Voador, no Rio.

O show na capital fluminense acontece graças aos esforços de fãs, que arrecadaram dinheiro em ações pela internet e bancaram o cachê da banda. Informações sobre preços e vendas de ingresso ainda não foram divulgados.

No início do mês, o Belle & Sebastian lançou o disco "Write about love", com download gratuito e trechos de músicas inéditas.

O grupo escocês se apresentou pela primeira vez no País no Free Jazz Festival, em 2001, quando tocaram "A Minha Menina", música de Jorge Ben Jor que ficou famosa nos EUA graças ao Mutantes.