Shows de Timberlake e Miley na Finlândia não serão afetados por sanções dos EUA

Na semana passada não estava claro se haveria os shows, já que a Hartwall Arena é propriedade de Gennady Timchenko e Boris e Arkady Rotenberg, cujos nomes constam em uma lista de proibição de vistos e congelamento de bens - sanções impostas pelos EUA após a Rússia anexar a península ucraniana da Crimeia.

A promotora dos shows disse que as autoridades norte-americanas indicaram no fim de semana que as sanções não impedem que os shows sejam realizados.

"As sanções não terão impacto sobre a Hartwall Arena nem no nosso negócio lá", declarou Nina Castren, presidente-executiva da Live Nation Finland, em entrevista à Reuters.

Os ingressos para o show de Timberlake em Helsinque, marcado para maio, já estão esgotados, enquanto Miley deve se apresentar em junho na arena, que é o maior espaço de eventos de entretenimento na Finlândia.

(Reportagem de Jussi Rosendahl)