Shows de música brasileira reúnem 100 mil na Austrália Os shows brasileiros no maior festival cultural da Austrália, realizado anualmente em Sidney no mês de janeiro, bateram recorde de público neste ano. Apenas uma das noites de apresentação, que ocorreu no fim de semana passado, levou 100 mil pessoas ao festival - recorde de público para uma noite nas três décadas de vida do festival. Neste fim de semana, ocorrem as últimas apresentações do Brasil. Segundo a imprensa local, o Jazz in the Domain deste ano, uma das principais noites musicais do festival, batizada neste ano de Noite Brasil, foi ?a melhor disparada ? de todos os anos. O embalo da música brasileira tornou a noite um "sucesso enorme", segundo um dos organizadores do show, Chris Butler. No ano passado, a mesma noite havia sido dedicada a New Orleans. Casamento Este ano, das três semanas do festival de Sidney, três noites foram inteiramente dedicadas a música brasileira, cada vez mais popular na Austrália. Para deleite do público da cidade, nomes como Marcos Valle, Roberto Menescal, João Donato, Oscar Castro-Neves e Wanda Sá, tocaram desde melodias da bossa nova a samba e batucadas. Organizadores do festival disseram que uma das razões do numeroso público pode ter sido o fato de a música brasileira ser "alegre e cada vez mais admirada no mundo". Tamanha popularidade levou um casal a celebrar a recepção de casamento na Noite Brasil. O casal, que havia se conhecido no festival de Sydney de 2005, juntou 50 familiares e amigos para festejar à la brasileira. Reputação Diferente do que aconteceria no Brasil, a maioria das pessoas assiste aos shows sentada na grama e fazendo piquenique. No entanto, durante os shows do Jazz in the Domain houve aqueles que arriscaram entrar no ritmo, tentando imitar a ginga dos brasileiros. O Festival de Sydney foi criado em 1977, e possui uma reputação internacional de popular e moderno. Visando atrair uma audiência para o centro da cidade, além de música, há teatro, cinema, artes visuais, debates e muitos eventos gratuitos. Cerca de 500 artistas da Austrália e do exterior costumam participar. O maior festival cultural do país dos cangurus atrai um público de aproximadamente 1 milhão de pessoas entre os cerca de 80 eventos a cada ano.