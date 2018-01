Shows de Luciana Mello e Elza Soares são destaques nesta semana em SP

Duas vozes femininas são destaques na programação de shows nesta semana em São Paulo. A cantora Luciana Mello apresenta nesta quarta-feira, 26, às 21h, no Theatro Net, repertório de seu novo disco, Na Luz do Samba, totalmente dedicado ao samba. O álbum reúne alguns clássicos como Sou Eu (Moacir Santos/Nei Lopes), Clementina (Altay Veloso) e Roda Baiana (Alceu Maia/Toninho Nascimento) e inéditas como Estrela Sorridente, composta por Jair Oliveira em homenagem a Jair Rodrigues, pai de Jair e Luciana, morto em 2014. O show contará com participação especial de Arlindo Cruz, que, junto com Luciana, vai cantar Somente Sombras, primeira parceria do Arlindo com Zeca Pagodinho.

Já Elza Soares sobe ao palco do Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, nesta quinta, 27, sexta, 28, e sábado, 29, às 21h, onde faz shows que marcam o lançamento em vinil de seu elogiado disco A Mulher do Fim do Mundo, lançado em 2015 e formado apenas por canções inéditas. Sentada em um trono metálico em meio a um cenário cercado por mil sacos plásticos de lixo, Elza canta músicas como Mulher do Fim do Mundo (Romulo Fróes e Alice Coutinho), Maria da Vila Matilde (Douglas Germano), Luz Vermelha (Kiko Dinucci e Clima) e Firmeza?! (Rodrigo Campos). A cantora é acompanhada por uma banda de primeira, composta por Kiko Dinucci (guitarra), Marcelo Cabral (baixo), Rodrigo Campos (guitarra), DaLua (percussão) e Guilherme Kastrup (bateria).

LUCIANA MELLO

Theatro Net SP. Shopping Vila Olímpia, Rua Olimpíadas, 360, 5.º andar. Nesta quarta (26), às 21h. R$ 80/R$ 100.

ELZA SOARES

Teatro Paulo Autran. Sesc Pinheiros. Rua Paes Leme, 195, tel. 3095-9400. Quinta (27), sexta (28) e sábado (29), às 21h. Ingresso: R$ 60.