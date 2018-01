Show do U2 será transmitido pela internet nesta madrugada

Montagem do palco da turnê U2 360 em Los Angeles, na quinta-feira. Foto: Reuters

SÃO PAULO - Fãs do U2 do mundo inteiro poderão conferir na madrugada deste domingo, 25, o show da banda irlandesa em Los Angeles, na Califórnia, através do YouTube. A partir das 1h30 (horário de Brasília), a performance no estádio de Rose Bowl - cujos 96 mil pessoas estão esgotados - será transmitida em cinco continente pelo canal do grupo no site.

"Faz tempo que a banda queria fazer algo assim", disse o empresário do U2, Paul McGuinness. "Como vamos filmar o show em Los Angeles, será a oportunidade perfeita para levar a festa para além do estádio. Os fãs frequentemente viajam longe para vir assistir ao U2; desta vez é o U2 que irá até eles, em todo o mundo."

A banda responsável por sucessos como "Beautiful Day" e "Sunday Bloody Sunday" começou a turnê U2 360 em Barcelona em junho e garantiu público grande nas apresentações, usando um palco circular que pode ser visto desde todos os lados. Após a transmissão ao vivo, estarão disponíveis replays do show.

O YouTube vem tendo uma relação incômoda com a indústria das gravadoras, que argumentam que os sites populares de relacionamento social e vídeos online deveriam pagar mais pelo direito de transmitirem shows dos artistas que têm contrato com as gravadoras. Ao mesmo tempo, as gravadoras reconhecem a importância de manter sua presença nos sites que ajudam a moldar os gostos musicais dos fãs jovens.

(Com Reuters)