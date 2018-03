Show do R.E.M. em SP terá imagens de Obama em telão

Quem esteve no Rock In Rio de 2001 nunca vai esquecer. Michael Stipe (vocalista), Mike Mills (baixista) e Peter Buck (guitarrista) hipnotizaram as mais de 100 mil pessoas que testemunharam um dos melhores shows que já passaram pelo País. Para sorte nossa, o R.E.M. está de volta na turnê do álbum Accelerate, seu 14º de estúdio. Veja também: Esgotados ingressos para alguns setores do R.E.M. Mais do que mostrar novas e antigas canções - como One I Love, Man On the Moon e Losing My Religion, músicas que estão no set list dos mais recentes shows da banda -, São Paulo assistirá a um Michael Stipe de bem com a vida após a vitória de Barack Obama. O músico chegou a afirmar que deixaria os Estados Unidos caso Obama não fosse eleito presidente. Nos shows, um telão atrás do palco mostrará imagens do novo presidente americano durante as 25 canções que o grupo deve apresentar nesta segunda e terça-feira na Via Funchal. As informações são do Jornal da Tarde. R.E.M. - Via Funchal. Rua Funchal, 65, Vila Olímpia. Tel.: (011) 3188-4148. Hoje e amanhã, às 22h. De R$ 200 (pista) a R$ 500 (pista Vip e camarote). Censura: 14 anos.