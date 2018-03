Show do RBD no Maracanã será gravado em DVD O show do grupo mexicano RBD, que acontece em 8 de outubro no Maracanã será gravado em DVD, segundo anunciou neste sábado a gravadora EMI Music. O grupo formado por Anahí, Dulce María, Mayté Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckerman e Cristian Chávez começou no dia 18, em Manaus, a turnê pelo Brasil. Neste sábado, a banda se apresenta em Vitória. O show em São Paulo acontece no dia 7 de outubro. A EMI disse em comunicado que o RBD "em sua viagem pelo Norte e Nordeste está atraindo públicos nunca antes vistos". Em cinco apresentações consecutivas, reuniu mais de 10 mil pessoas nas cidades de Manaus, Belém e Fortaleza. No entanto, os organizadores dos shows lamentaram não ter obtido a arrecadação esperada com a venda de ingressos. O presidente da agência Mondo Entretenimento, empresa que organiza a vinda da trupe ao País, William Crunfli, disse que as vendas ficaram abaixo das expectativas nos cinco primeiros shows. Crunfli explicou que esperava vender US$ 10,9 milhões em ingressos, mas obteve US$ 2,05 milhões. O RBD nasceu da telenovela juvenil "Rebelde", que estreou na Televisa em 2004 e terminou em maio de 2005. Show em São Paulo Os ingressos para o show na capital paulista podem ser adquiridos no estádio do Morumbi, no ginásio do Ibirapuera e na internet, no site da Ingresso Fácil. Segundo a assessoria de imprensa da Mondo Entretimento, mais de 60% dos ingressos já foram vendidos. Os ingressos para o show do RBD em São Paulo, que acontece no dia 7 de outubro no Morumbi, custam de R$ 100 a R$ 400, de acordo com o setor do estádio: arquibancada (R$ 100), pista (R$ 200), numerada superior (R$ 200), geral (R$ 200), vip premium (R$ 300), camarote (R$ 300) e cadeira vip (R$ 400). Não há mais ingressos para as áreas vip, vip premium e cadeira vip. Confira as datas dos shows: 20/09: Manaus 21/09: Belém 22/09: Fortaleza 23/09: Goiânia 24/09: Brasília 27/09: Recife 29/09: Belo Horizonte 30/09: Salvador 1/10: Vitória 3/10: Porto Alegre 4/10: Porto Alegre 5/10: Curitiba 7/10: São Paulo 8/10: Rio de Janeiro