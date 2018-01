Show do RBD em São Paulo ainda tem ingressos O show da banda RBD, que se apresenta na tarde deste sábado em São Paulo, está com 80% dos ingressos vendidos, o que significa que ainda existem entradas disponíveis, apesar das filas nos guichês ao longo da semana. A informação foi dada por Willam Crufli, presidente da Mondo, produtora responsável pela vinda do grupo ao País. O show, marcado para começar às 19h30, terá seus portões abertos a partir das 14h00, permitindo a entrada de fãs que já aguardavam para entrar no Estádio do Morumbi, onde acontece o show. A ultima apresentação da banda nesta turnê acontece amanhã, domingo, no Rio de Janeiro Show em São Paulo Os ingressos para o show na capital paulista podem ser adquiridos no estádio do Morumbi, no ginásio do Ibirapuera e na internet, no site da Ingresso Fácil. Os ingressos custam de R$ 100 a R$ 400, de acordo com o setor do estádio: arquibancada (R$ 100), pista (R$ 200), numerada superior (R$ 200), geral (R$ 200), vip premium (R$ 300), camarote (R$ 300) e cadeira vip (R$ 400). Não há mais ingressos para as áreas vip, vip premium e cadeira vip.