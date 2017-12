Show do Kiss terá exibição simultânea nos cinemas mundiais

Os fãs brasileiros fanáticos pelo Kiss poderão assistir à sequência de shows históricos do Kiss Rocks Vegas de uma maneira especial: na telona dos cinemas. O evento terá exibição única e simultânea no dia 25 de maio para diversos países do mundo.

No Brasil, mais de 30 salas de cinema exibem o show da turnê de nove apresentações do Kiss Rocks Vegas, realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos. Os ingressos estão sendo vendidos gradativamente e podem ser adquiridos pelo site www.cinelive.com.br, empresa que transmite o show no Brasil.

O valor do ingresso é de R$ 57 (valor da inteira, já com acréscimos de taxas administrativas e direitos autorais) e há meia-entrada.

Show do Kiss no cinema

Dia 25 de maio, às 21h

R$ 57 (inteira) e R$ 32 (meia-entrada)

www.cinelive.com.br

São Paulo

Cinemark - Cidade De São Paulo

Cinemark - Santa Cruz

Cinemark - Eldorado

Kinoplex - Kinoplex Vila Olímpia

UCI - Shopping Anália Franco

UCI - Shopping Jardim Sul

Rio de Janeiro

Cine Joia - Vilacine

Cine Odeon - Cine Odeon

Cinemark - Downtown

Cinesystem - Americas

Cinesystem - Sulacap

UCI - New York City Center

UCI - Norte Shopping

Belo Horizonte

Cinemark - Savassi

Brasília

Cinemark - Pier

Kinoplex - Kinoplex Park Shopping

Curitiba

Cinesystem - Curitiba

UCI - Curitiba Estação Plaza Show