Show do Guns N'Roses será no Palestra Itália em SP

Confirmado: o show da banda Guns N'Roses será realizado no estádio Palestra Itália, também conhecido como Parque Antártica, em São Paulo (Rua Turiassu, 1.840, Perdizes, Tel.:(11)3874-6500).

Os organizadores do evento comunicam que por uma problema operacional, a confirmação do local do show em São Paulo levou a um o adiamento de datas para a pré-venda e venda de ingressos para os shows da banda. Em Brasília, a data fixada anteriormente era dia 11, ontem. Portanto, os fãs que são clientes do Credicard, Citibank e Diners e que já compraram seus ingressos "terão seus direitos garantidos", diz o comunicado da Time For Fun.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Guns N'Roses toca nas cidades de Brasília (dia 7), Belo Horizonte (dia 10), São Paulo (dia 13), Rio de Janeiro (dia 14) e Porto Alegre (dia 16).

É a primeira apresentação da banda no Brasil em 9 anos, desde o Rock in Rio 2001. Eles reiniciam a turnê mundial do disco "Chinese Democracy" no dia 13 de janeiro em Winnipeg, no Canadá. O excêntrico Axl Rose, o vocalista e compositor, é o dono do Guns N'Roses. Mas a banda que volta agora, é bem diferente. Os guitarristas Robin Fink (do Nine Inch Nails) e Buckethead foram trocados por DJ Ashba e Bumblefoot. O baterista Brian Mantia (ex-Primus) foi substituído por Frank Ferrer. E foram incorporados ao grupo o "multi-instrumentista" Chris Pittman e o violonista Richard Fortus. Daquele Guns que esteve aqui há 8 anos, retornam o baixista Tommy Stinson e o tecladista Dizzy Reed.

Confira as datas dos shows e das vendas dos ingressos:

Brasília (show em 07/03/10)

Pré-venda - 18 de janeiro

Venda - 25 de janeiro

Belo Horizonte (show em 10/03/10)

Pré-venda - 20 de janeiro

Venda - 27 de janeiro

São Paulo (show em 13/03/10)

Pré-venda - 20 de janeiro

Venda - 27 de janeiro

Rio de Janeiro (show em 14/03/10)

Pré-venda - 18 de janeiro

Venda - 25 de janeiro

Porto Alegre (show em 16/03/10)

Pré-venda - 18 de janeiro

Venda - 25 de janeiro