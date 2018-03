Show do Guns N' Roses no Rio é adiado para abril

O show da turnê do Guns N'Roses no Rio, cujas fortes chuvas impediram que ocorresse no domingo como estava programado, também não poderá ser realizado nesta segunda-feira, 15.

Veja também:

Axl é atingido por copo e fica furioso

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo informou em um comunicado a Time For Fun, que promove a turnê do álbum Chinese Democracy, o show foi adiado para abril, mas a data ainda não foi fixada. Quem comprou o ingresso pode usar na nova data ou então receber o dinheiro de volta, seguindo as orientações que os organizadores vão divulgar em breve.

O Guns N´Roses não toca no Rio desde 2001. No Brasil, a turnê já passou por Belo Horizonte, Brasília e São Paulo.