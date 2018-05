Show do Cut Copy em São Paulo também é cancelado

SÃO PAULO - O Cut Copy continua preso em Buenos Aires. Depois de desmarcar o show agendado para a noite de ontem no Rio de Janeiro, os australianos informaram em seu perfil no Twitter que o apresentação que aconteceria hoje às 22h no HSBC Brasil também foi cancelada.

A casa de shows ainda não divulgou um comunicado oficial confirmando o cancelamento, mas a agência responsável pela produção do evento informou por telefone que o show não deve acontecer.

Mais uma vez, o culpado é o vulcão chileno Puyehue, que continua emitindo cinzas que impossibilitam o tráfego aéreo em boa parte da América do Sul. Pelo Twitter, a banda informou que ambos os shows devem ser remarcados.