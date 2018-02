Show do cantor Elton John será transmitido pela TV

Quem não puder ir ao Anhembi, em São Paulo, para acompanhar o show do cantor Elton John, poderá, pelo menos, assistir pela televisão. Neste sábado, 17, a Rede Globo transmite ao vivo a apresentação, a partir das 23 horas. Esta será a segunda apresentação do britânico no Brasil. Ele no Brasil pela primeira vez em 1995, com a turnê "Made in England". Desta vez, Elton John vem com o show "Rocket Man", que marca sua trajetória aos longo dos seus 39 anos de carreira. Os fãs do cantor esperam ouvir sucessos do repertório, entre eles "Candle in the wind", "Dont let the sun go down on me", "Sacrifice", além de "Rocket man", que dá nome a turnê. O show de abertura fica por conta do também inglês James Blunt. Ingressos para o show podem ser encontrados nas bilheterias do Estádio do Pacaembu, ou pelo site ingresso.com.