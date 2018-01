Show do Angra tem redenção, despedida de Kiko Loureiro e carisma de Dee Snider

Em 2011, a apresentação do Angra no Rock in Rio ficou marcada pela má performance da banda. O então vocalista, Edu Falaschi, passava por alguns problemas na voz e o show não agradou. A ideia era mudar essa má impressão, com o show neste sábado, 19. Com o vocalista Fabio Leoni nos vocais, o grupo foi bem recebido pelo público fã de heavy metal.

Era só se aproximar do palco secundário do festival, durante do show, para ver a multidão de camisetas negras com os braços para o alto em saudação ao grupo brasileiro. O fã do gênero é, de fato, engajada. A banda brasileira foi recebida com entusiasmo impressionante. A música Lisbon teve seu verso "Skies are falling down" entoados por todos que se aglomeravam diante do Sunset.

E devolveu com entrega. Goste ou não do som acelerado e melódico do grupo agora ítalo-brasileiro, os rapazes suaram no palco para entregar o que o público ali embaixo pedia. A troca entre eles deu certo.

A apresentação ainda teve momentos de brilho, como a participação de Doro Pesch, chamada por Leoni de "rainha do metal". Kiko Loureiro, guitarrista se despediu do grupo para ingressar no Megadeth. Durante o período no qual ele estiver com o grupo de Dave Mustaine, ele será substituído por Marcelo Barbosa, do Almah. O anúncio, feito durante o show, foi vibrado pelos fãs. "Kiko, Kiko, rá, rá, rá", gritou a turma do gargarejo, em uma brincadeira com o personagem do seriado de TV Chaves.

Dee Snider, vocalista do Twisted Sister, foi chamado para fazer o encerramento. Com I Wanna Rock e We're Not Gonna Take It, ele trouxe um pouco de glam rock para um dia tão headbanger. Quatro anos depois, veio a redenção do Angra.