Show de Shakira na Croácia é um fracasso econômico O show de Shakira na Croácia no último sábado foi um grande fracasso econômico para os organizadores já que eram esperados 25 mil espectadores, mas apenas 4 mil pessoas assistiram à apresentação da cantora colombiana, segundo a imprensa croata. Aparentemente, a razão do pequeno interesse dos croatas por Shakira está relacionada ao elevado preço dos ingressos (45 euros) e ao fato de que o show foi anunciado com apenas um mês de antecedência. "No entanto, todos os que estiveram no sábado no estádio de Velika Gorica (perto de Zagreb), concordam que Shakira, com sua voz, energia e dança, verdadeiramente entusiasmou o público", segundo a revista Nacional. Shakira esteve na Croácia como parte de sua turnê Fixação Oral e após sua escala em Zagreb partiu rumo à Romênia, à Grécia e à Rússia. Seu show na Croácia tinha sido adiado devido ao fato de a cantora colombiana ter decidido prolongar suas férias no litoral francês.