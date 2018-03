Show de Roberto Carlos terá venda de ingresso extra

A organização dos shows da turnê do cantor Roberto Carlos divulgou na tarde desta sexta, 21, que serão vendidos mais 200 ingressos por cada apresentação, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Segundo informa a assessoria de imprensa do evento, a ampliação do espaço para o público só foi possível devido às mudanças de última hora na montagem do palco, com a substituição das grandes caixas de som por outro sistema, que usa caixas menores.

Os shows paulistanos fazem parte da turnê comemorativa dos 50 anos de carreira do cantor, Roberto Carlos 50 Anos de Música, que já passou por 13 cidades e segue ainda para Curitiba, Belo Horizonte, Brasília e Salvador.

Datas: 21, 22, 25, 26, 28 e 29 de agosto, 01, 02 e 03 de setembro de 2009

Local: Ginásio do Ibirapuera

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 1361, Paraíso, Horário: 21h

Venda de Ingressos Extras

Pontos de venda pela internet e telefone

Ingresso rápido

Acesse www.ingressorapido.com.br ou ligue 4003 1212

De segunda a sábado, das 9h às 22h

Domingos e feriados, das 11h às 19h

Ponto de venda credenciado

Ginásio do Ibirapuera

Preços

Arquibancadas - R$ 60,00

Clientes Itaú e Unibanco - R$ 54,00