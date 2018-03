Show de Roberto Carlos e Caetano Veloso no RJ é alterado

A data para o antológico encontro de Roberto Carlos e Caetano Veloso no Rio de Janeiro foi alterada. O show, que aconteceria inicialmente em 15 de agosto, foi transferido para dia 22, por motivos técnicos, segundo a organização do evento comemorativo dos 50 anos da Bossa Nova, que faz parte do projeto ItaúBrasil, promovido pelo banco Itaú. A venda de ingressos também foi mudada. Os fãs podem adquirir suas entradas a partir de 12 de agosto, na bilheteria do Theatro Municipal, através da internet ou por telefone (ver serviço abaixo). O encontro em São Paulo dos dois grandes nomes da música brasileira permanece inalterada. Caetano e Roberto irão interpretar canções de Tom Jobim nos dias 25 e 26 de agosto. As entradas começam a ser vendidas em 14 de agosto, pela internet e por telefone. Caetano e Roberto no RJ: Theatro Municipal. Pça Marechal Floriano, s/nº - Centro. Dia 22/8, 21h. Telefone: 4003-2050 Ingressos: início das vendas - 12 de agosto (terça-feira), às 10h. Preços Frisa + Camarotes - R$ 2.100,00 (inteira) - R$ 1.050,00 (meia) Platéia + Balcão Nobre - R$ 350,00 (inteira) - R$ 175,00 (meia) Balcão simples - R$ 120,00 (inteira) - R$ 60,00 (meia) Galeria - R$ 30,00 (inteira) - R$ 15,00 (meia) Internet: Ticketronics - http://www.ticketronic.com.br/ Call Center (de segunda a sábado, das 8h às 20h - Excepcionalmente no dia 12 de agosto, a venda começará às 10h): (21) 3344-5500 (RJ) 0300-789 7800 (outros Estados) Bilheteria Theatro Municipal (de segunda a sexta, das 10h às 18h). Rua Manoel de Carvalho, s/nº Caetano e Roberto em SP: Auditório Ibirapuera. Parque do Ibirapuera - Av. Pedro Alvares Cabral, s/n Portão 03. 25 e 26/8, 21h. Telefone: 4003-2050. Ingressos: início das vendas - 14 de agosto Preços Platéia - R$ 360,00 (inteira) - R$ 180,00 (meia) Setor Superior fileiras de M a P - R$ 30,00 (inteira) - R$ 15,00 (meia) Internet: Ticketmaster - http://www.ticketmaster.com.br/ Call Center (de segunda a sábado, das 9h às 21h) (11) 6846-6000 (SP) 0300-789 6846 (outros Estados)