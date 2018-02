Show de Paul McCartney tem ingressos a partir de R$ 140

O Grupo RBS, um dos responsáveis pela vinda de Paul McCartney ao Brasil, anunciou nesta manhã mais detalhes sobre o show em Porto Alegre. Os ingressos vão custar entre R$ 140 a R$ 520 (veja abaixo cada setor).

A pré-venda começa na próxima quinta-feira, às 8h, e será exclusiva a sócios do Sport Club Internacional e assinantes de veículos do Grupo RBS. Para não-sócios os ingressos serão vendidos a partir do próximo dia 11, às 8h. O limite será de seis ingressos por CPF e o estádio comporta 50 mil pessoas.

a venda será feita pelo site www.ingresso.com, por telefone e nas bilheterias do estádio Beira Rio.

Em São Paulo, o show será em 21 de novembro no estádio do Morumbi. Ainda não há informações sobre ingressos. (As informações são do Jornal da Tarde)