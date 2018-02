Show de Paul McCartney em Seul também é cancelado

O cantor britânico Paul McCartney cancelou o show que estava marcado para o dia 28 de maio em Seul, capital da Coreia do Sul. O cancelamento foi confirmado nesta quarta-feira, após o ex-Beatle desmarcar também shows no Japão, por causa de problemas de saúde.

Médicos do cantor recomendaram repouso absoluto, e o próprio McCartney lamentou, em comunicado, o fato de não poder tocar. O concerto em Seul seria o primeiro de McCartney no país, e faria parte da turnê de Out There, que começou no Brasil em maio de 2013 e levou o artista a mais de vinte cidades ao redor do mundo. O próximo show do músico está marcado para o dia 14 de junho, em Lubbock, Texas.