Show de Milton Nascimento no Chile atrai 3,5 mil pessoas Cerca de 3, 5 mil pessoas conferiram na quinta-feira, 22, a performance de Milton Nascimento no Teatro Caupolicán, em Santiago. Ao lado do músico, subiram ao palco a filha e neta de Violeta Parra, por quem o músico demonstra clara admiração. Classificada pelo cantor como "um hino internacional do amor", a canção Volver a Los 17 da falecida cantora e compositora foi interpretada por Isabel e Tita Parra, junto com Nascimento. Acompanhado por seis músicos, ele entoou 20 canções, entre as quais não podiam faltar Canção da América, Encontros e Despedidas, Bailes da Vida e Travessia. No fim das quase duas horas de show, o cantor chamou todos os convidados ao palco para interpretar a conhecida canção Maria, Maria.