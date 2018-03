Show de McCartney é teste de fogo para arena do Palmeiras

A arena Allianz Parque, que vai receber seu primeiro megashow nos dias 25 e 26 de novembro, a turnê Out There, de Paul McCartney, ainda não testou o isolamento acústico do estádio no seu volume máximo. Isso só deverá acontecer nos próximos dias, quando ficar completada a obra. Além de placas acústicas no interior do estádio, há “telhas metálicas” no anel superior da arena (formadas por 2 camadas de metal, 2 de lã de rocha e uma de metal liso) para amortecer o barulho.

A organização demonstra total confiança no sistema. Moradores vizinhos da arena foram convidados recentemente a conhecer o projeto, que, por lei, é obrigado a garantir o menor índice de ruído possível. O Programa de Silêncio Urbano (a chamada Lei do Psiu) permite até 65 decibéis de ruído em áreas mistas (residenciais e comerciais). A multa por exceder esse limite é de R$ 34,5 mil.

Já estão marcados 5 megashows no Allianz Parque para o ano de 2015 (o que pode incluir os Rolling Stones, ainda não confirmado). Cerca de 80% dos 160 camarotes do estádio já foram vendidos (cada um deles tem de 12 a 21 lugares, mas algumas empresas compram camarotes contíguos para juntar suas capacidades e aumentar o número de convidados). A produção de Paul McCartney só deve escolher o local do camarim do músico daqui a alguns dias.

Durante o show, será usada uma cobertura translúcida sobre a grama do estádio (que permite que a grama “respire”). O espetáculo levará 48 mil pessoas ao novo estádio e o uso múltiplo, para fins de entretenimento e esportivos, tem sido um desafio para técnicos nesse esforço de preservação do gramado. O tempo de recuperação da grama, após os megashows, é de até 3 dias, segundo a administração da arena. Parte da água utilizada no estádio é de reuso ­- a água que cai na cobertura durante chuvas é recolhida e armazenada.

A comunicação durante os espetáculos não vai ser um problema, segundo a organização. A arena (cujo custo total foi de R$ 630 milhões), possui mais de 500 antenas wi-fi, com internet gratuita, e 275 spots de luz. No total, o estádio possui mais de 1,4 mil lugares garantidos para garantir acesso e mobilidade para deficientes (como parte do estádio estará coberto pelo palco, não será esse o total disponível), e isso também estará sendo observado.

O show de McCartney é um dos maiores do show biz mundial: são 42 carretas para transportar o material de montagem; a estrutura metálica pesa 150 toneladas; cerca de 280 profissionais brasileiros e 40 técnicos estrangeiros trabalham na montagem e na produção. O palco possui cerca de 70 metros de largura e até 26 metros de altura. Serão usadas 150 caixas de som, com potência de 200 mil watt, além de dois telões em alta definição nas laterais do palco.