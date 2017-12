Show de Madonna em Moscou muda de dia e local Duas semanas antes do primeiro show de Madonna em Moscou, os organizadores anunciam uma repentina mudança na data e no local da apresentação, que agora acontecerá em 12 de setembro, no Estádio Olímpico Luzhniki. A apresentação da cantora estava prevista para o dia 11 de setembro, na esplanada da Colina dos Pardais, onde fica o campus da Universidade de Moscou, o lugar mais alto da capital russa. "Esta é uma grande notícia para os fãs de Madonna, já que o Luzhniki tem uma capacidade muito maior do que a da Colina dos Pardais", disse Mikhail Shuriguin, presidente da companhia NCA, organizadora do show. Devido à mudança de local, os organizadores decidiram pôr à venda "milhares de entradas a mais", além das 34 mil vendidas em apenas 72 horas no começo do mês e dos 6 mil convites distribuídos gratuitamente, informou a agência "Interfax". Os órgãos de segurança da capital se opuseram à realização do show na esplanada da Colina dos Pardais devido à impossibilidade da segurança da cantora e do público ser assegurada. As autoridades sugeriram então como local o aeroporto de Tushino, com capacidade para 150 mil pessoas, mas os organizadores não aceitaram a proposta porque no local, na edição de 2003 do festival de rock Krilia, um duplo atentado suicida matou 16 pessoas. O Estádio Olímpico de Luzhniki, que já abrigou shows de Bob Dylan (1985), Michael Jackson (1993) e Rolling Stones (1998), tem capacidade para 84.745 espectadores. Ameaças de seqüestro A imprensa divulgou na semana passada que um grupo criminoso russo estaria planejando seqüestrar a cantora e seus dois filhos, com o objetivo de impedir que ela se apresente em Moscou. A máfia supostamente não quer que a cantora vá ao país porque reprova a cena da "crucificação" que a intérprete de "Hung Up" tem realizado em seus shows da turnê "Confessions". De acordo com o "The Sun", as ameaças preocuparam sobretudo Guy Ritchie, o marido de Madonna, que pediu à produção do show o aumento das medidas de segurança para proteger a mulher e os filhos, Rocco e Lourdes.