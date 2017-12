Show de Led Zeppelin em Londres é adiado O show de retorno a Londres do grupo de rock Led Zeppelin foi adiado por duas semanas porque o guitarrista Jimmy Page quebrou um dedo, disseram promotores do evento nesta quinta-feira. O show acontecerá em 10 de dezembro e todos os ingressos para o concerto original de 26 de novembro estarão válidos, segundo um comunicado. A lesão aconteceu no último fim de semana e Page não poderá tocar guitarra por três semanas. "Estou frustrado que tivemos que adiar o show em duas semanas", disse Page, de 63 anos. O Led Zeppelin se separou em 1980 após a morte do baterista John Bonham e desde então fez poucos shows, o último dos quais há 12 anos, quando foi incluído no Hall da Fama do Rock and Roll. O filho de Bonham, Jason, será o baterista do Led Zeppelin, tocando com os membros fundadores: Page, o vocalista Robert Plant e o baixista John Paul Jones.