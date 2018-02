Show de Justin Bieber em Portugal é cancelado

Não ficou imediatamente claro se o cancelamento estava relacionado ao desmaio do cantor no palco durante show em Londres, na semana passada, que o obrigou a fazer uma pausa de 20 minutos para receber oxigênio e depois passar a noite no hospital.

"Devido a circunstâncias imprevistas, Justin Bieber foi forçado a cancelar sua segunda apresentação em Portugal, no dia 12 de março", disse o Pavilhão Atlântico em comunicado publicado em seu site oficial.

"O cantor canadense está ansioso para tocar para seus fãs portugueses no dia 11", acrescentou. Pessoas com ingressos para o dia do show cancelado têm direito a um reembolso, caso o reivindiquem dentro de um mês.

Representantes de Bieber nos EUA não estavam imediatamente disponíveis para comentar o cancelamento.

Bieber descreveu sua visita a Londres como uma "semana dura".

Além do desmaio, o astro de 19 anos foi gravado num vídeo em uma discussão cheia de palavrões com um fotógrafo, e apareceu quase duas horas atrasado para um show, gerando fúria generalizada. Um tabloide britânico o intitulou de "pentelho pop".

Descoberto através do YouTube em 2008, Bieber construiu uma legião de seguidores de dezenas de milhões de fãs e é uma das maiores estrelas mundiais do pop. Em fevereiro, ele se tornou o artista mais jovem a ter cinco álbuns no topo das paradas no mercado norte-americano.

(Reportagem de Mike Collett-White)