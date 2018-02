Show de Adele será exibido ao vivo pela internet nesta quinta-feira

SÃO PAULO - Fãs da cantora britânica Adele poderão conferir um show da cantora ao vivo na tarde desta quinta-feira, 7, por streaming. A apresentação que a artista fará no Itunes Festival, em Londres, na noite de hoje (no horário da Inglaterra) será exibido no site oficial do programa de download de música a partir das 16h.

Para assistir, o usuário terá que baixar a plataforma no computador ou assistir através dos aplicativos para Ipod e Ipad, gratuitamente.

O evento foi parar nos Trending Topics do Twitter. A cantora que quebrou recordes de vendas de discos e está há cerca de 4 meses entre os mais vendidos nas paradas musicais da Inglaterra e Estados Unidos com seu último álbum, 21, é considerada pelos críticos como um fenômeno do cenário musical atual.