Show de abertura do Rock in Rio terá nomes como Ney Matogrosso e Erasmo Carlos

Ney Matogrosso, Erasmo Carlos, Ivete Sangalo, Ivan Lins, Paralamas do Sucesso, Blitz, Samuel Rosa e Aroldo Ferreti (do Skank), Titãs, Frejat, Dinho Ouro Preto (do Capital Inicial), Jota Quest, Andreas Kisser (do Sepultura) e George Israel (do Kid Abelha) farão um show especial, juntos, na abertura do Rock in Rio, dia 18 de setembro. Será uma homenagem aos 30 anos do festival. No palco principal, estão confirmadas como atrações nacionais as bandas CPM 22 e Cidade Negra.

Os nomes foram divulgados nesta terça, 17, pela vice-presidente do Rock in Rio, Roberta Medina. Na abertura, serão tocadas músicas que contam a história de três décadas de história, como Você não soube me amar, sucesso da Blitz, Vou deixar, do Skank, Do seu lado, do Jota Quest, e Primeiros Erros, do Capital Inicial.

A venda oficial de ingressos será iniciada no início de abril. Ainda não foi divulgada a data exata.