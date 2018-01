Show da Peaches é cancelado em São Paulo e Rio O show da cantora Peaches, previsto para esta sexta-feira, 23, na The Week em São Paulo e no sábado, 24, no Rio de Janeiro, foi cancelado. O motivo teria sido a contratação de um produtor, cujo nome não foi divulgado, que teria fornecido informações falsas sobre a turnê, conforme divulgaram os organizadores por meio de uma nota à imprensa. Leia trecho: "Os organizadores da festa que receberia Peaches, no entanto, gostariam de esclarecer o ocorrido: o show foi comprado de um produtor que garantiu ter toda a negociação com a banda fechada, aí inclusos os vistos de trabalho, passagens aéreas, depósitos antecipados de cachês e todos os pormenores necessários para que a turnê de Peaches passasse pelo Brasil." Segundo a assessoria do evento, o contato foi feito somente com o produtor, e não com a banda, o que gerou informações desencontradas com itinerários de vôo e shows que não foram aprovados pela cantora. De acordo com a banda, os músicos foram deslocados de Berlim para Miami, onde os vistos ainda estariam sendo providenciados. Já o produtor garantiu ao evento que os vistos e as passagens aéreas estavam em ordem para o show no Brasil para este final de semana. A página da Peaches no myspace, no entanto, ainda informa os shows no Brasil em sua agenda. A cantora já esteve no Brasil no Tim Festival em 2003 e mistura electro com atitude punk provocadora. Os ingressos serão devolvidos nas lojas da Banca de Camisetas. Mais informações: (11) 3231 3705.