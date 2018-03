Show da cantora cubana Yusa é cancelado

Agendado para esta sexta, 28, o show da cantora cubana Yusa foi cancelado, segundo informou a assessoria de imprensa do Sesc Pompeia, lugar onde ocorreria a apresentação. Yusa, que gravou com Lenine no álbum In Cité (um dos melhores registros do pernambucano), faria show com participações de Simone Sou e Tatiana Parra.

O Sesc Pompeia informa que aqueles que já haviam adquiridos ingressos serão devidamente reembolsados. A devolução pode ser realizada em qualquer unidade da Rede Sesc. Mais informações no telefone (11) 3871-7700.