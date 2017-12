Show clássico dos Beatles ganha relançamento com material inédito

Chegou às lojas nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (9), o álbum The Beatles: Live at the Hollywood Bowl, que contém material ao vivo de três apresentações com ingressos esgotados em Los Angeles, entre os anos de 1964 e 1965.

O novo álbum chega ao mercado em paralelo com a estreia nos cinemas, no próximo dia 15, do esperado documentário The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years, dirigido pelo cineasta Ron Howard, ganhador do Oscar de melhor diretor com Uma Mente Brilhante, que retrata o início da carreira da banda através de suas turnês.

Apesar de o disco The Beatles: Live at the Hollywood Bowl ser uma reedição do álbum de 1977, o lançamento de hoje é "completamente novo", segundo a Universal Music, já que se trata de uma versão expandida, extraída das três fitas originais das apresentações, remixada e remasterizada pelo produtor ganhador de um Grammy, Giles Martin, e pelo engenheiro Sam Okell.

A reedição do álbum inclui quatro faixas adicionais dos shows que não haviam sido lançadas antes: You Can't Do That, I Want to Hold Your Hand, Everybody's Trying to be my Baby e Baby's in Black.

Os Beatles lançaram em 1963 seu primeiro álbum de estúdio, Please Please Me, que foi seguido por With the Beatles (1963), A Hard Day's Night (1964), Beatles for Sale (1964), Help! (1965) e Rubber Soul (1965), até as datas de gravação das três apresentações no The Hollywood Bowl.