Sheryl Crow inicia turnê contra o aquecimento global A cantora Sheryl Crow iniciou na segunda-feira, 9, uma turnê de ônibus na qual visitará faculdades dos Estados Unidos com o objetivo de alardear a ameaça do aquecimento global, juntando-se a uma leva de celebridades que abraçaram a causa das mudanças climáticas. Sheryl, que já levou prêmios Grammy como cantora e compositora, falará sobre o tema e cantará em suas escalas universitárias. "Eu estou aqui porque quanto mais eu aprendo sobre o aquecimento global, mais eu me sinto compelida a fazer alguma coisa do meu próprio jeito, o que quer que seja", disse ela a jornalistas na Southern Methodist University em Dallas, no início de sua turnê. Acompanhada pelo ativista ligado ao aquecimento global Laurie David, a cantora está viajando em um ônibus movido a biodiesel aos campi universitários e tem a última parada prevista para Washington em 22 de abril, Dia da Terra. O Texas foi escolhido como ponto de partida por liderar as emissões de combustíveis fósseis entre os Estados norte-americanos, com sua indústria pesada e caminhões. Outras celebridades, como Leonardo DiCaprio, Robert Redford e Daryl Hannah se juntaram à campanha para reduzir as emissões e reverter as mudanças climáticas. O ex-vice presidente Al Gore colocou o assunto em voga nos EUA ao ganhar o Oscar de melhor documentário com Uma Verdade Inconveniente.