Shawn Mendes e Eminem estão entre os vencedores do MTV EMAs em Londres

LONDRES - Shawn Mendes superou Taylor Swift e Ed Sheeran para vencer o prêmio de melhor artista no MTV EMAs, no domingo, 12, enquanto o U2 foi proclamado ícone global num show que celebrou a diversidade de Londres, dos pubs às rádios pirata. Pelo quarto ano seguido, Anitta ganhou na categoria Melhor Artista Brasileiro. O prêmio tem votação popular.

Mendes, a estrela canadense de 19 anos, também ganhou o troféu de melhor canção por There's Nothing Holdin' Me Back, e também o prêmio de melhores fãs.

O programa, antes conhecido como MTV Europe Music Awards, abriu com um clipe de Eminem cantando sua nova música, Walk on Water. Ele então surgiu no palco com uma calça jeans e um moletom preto para cantar a canção, com Skylar Gray cantando a parte de Beyoncé.

Eminem também foi escolhido melhor artista de hip hop, e se disse surpreso. "Não sei como ganhei esse prêmio porque não lanço um álbum há anos", disse.

O domingo marcou o retorno da premiação a Londres pela primeira vez desde 1996, e a cantora Rita Ora foi a apresentadora.

Entre outros, se apresentaram ainda Demi Lovato, Camila Cabello (que levou o prêmio de melhor artista pop), Kesha, The Killers e Liam Payne.